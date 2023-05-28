Россиянам раскрыли способ увеличить продолжительность жизни

Правильное питание может увеличить продолжительность жизни на 13 лет. Об этом рассказала диетолог Василиса Пономарева, ее слова приводит «МедикФорум».

Специалист привела данные исследований, проведенных в местах, где обитает больше всего долгожителей. Рацион этих людей отличается высоким количеством зерновых, бобовых, фруктов и овощей. В то же время рафинированный сахар, полуфабрикаты употребляются гораздо реже, также в этих зонах стараются не увлекаться мясом и молочными продуктами.

Преимущественным рационом питания для мест, где высока продолжительность жизни, является диета в основном из растений с упором на бобовые как основной источник белка, заключила специалист. // Фото: freepik.com