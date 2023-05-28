28 мая 2023, 15:31
Россиянам раскрыли способ увеличить продолжительность жизни
Диетолог рассказал, что правильное питание может помочь дожить до ста лет
Правильное питание может увеличить продолжительность жизни на 13 лет. Об этом рассказала диетолог Василиса Пономарева, ее слова приводит «МедикФорум».
Специалист привела данные исследований, проведенных в местах, где обитает больше всего долгожителей. Рацион этих людей отличается высоким количеством зерновых, бобовых, фруктов и овощей. В то же время рафинированный сахар, полуфабрикаты употребляются гораздо реже, также в этих зонах стараются не увлекаться мясом и молочными продуктами.
Преимущественным рационом питания для мест, где высока продолжительность жизни, является диета в основном из растений с упором на бобовые как основной источник белка, заключила специалист. // Фото: freepik.com