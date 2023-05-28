28 мая 2023, 14:36
Стая собак напала на девочку на детской площадке в российском городе
В Оренбурге полиция проверяет информацию о нападении бродячих животных на ребенка
В Оренбурге стая бродячих собак напала на пятилетнюю девочку, игравшую на детской площадке. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным источника, инцидент произошел в городском парке. Животные набросились на ребенка и сильно покусали его. У девочки оказалось ранено лицо, ей провели операцию.
Полиция проводит проверку по факту произошедшего. Устанавливаются обстоятельства нападения.
Напомним, 16 апреля в Оренбурге стая собак убила восьмилетнего мальчика, гулявшего рядом с домом. // Фото: unsplash.com