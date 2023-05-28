Стая собак напала на девочку на детской площадке в российском городе

В Оренбурге стая бродячих собак напала на пятилетнюю девочку, игравшую на детской площадке. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, инцидент произошел в городском парке. Животные набросились на ребенка и сильно покусали его. У девочки оказалось ранено лицо, ей провели операцию.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего. Устанавливаются обстоятельства нападения.

Напомним, 16 апреля в Оренбурге стая собак убила восьмилетнего мальчика, гулявшего рядом с домом. // Фото: unsplash.com