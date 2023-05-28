Ребенок переволновался перед экзаменом и попал в больницу

В Москве девятиклассник отравился успокоительным перед экзаменом и попал в больницу. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным источника, незадолго до ОГЭ мальчик посещал невролога, тот выписал ему успокоительное с дозировкой по две таблетки в день. В ночь перед экзаменом мать ребенка обнаружила, что подростку плохо.

Оказалось, что школьник так волновался, что выпил шесть таблеток. Мальчика госпитализировали, сейчас его жизни уже ничего не угрожает. // Фото: unsplash.com