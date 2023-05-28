Трассу «Кола» перекроют из-за ракетных кораблей

В понедельник, 29 мая, движение по федеральной трассе «Кола» будет перекрыто из-за разводки Ладожского моста. Об этом сообщает Упрдор «Северо-Запад».

Мост на 40-м километре магистрали в Ленинградской области разведут в 15:00. Это связано с проходом по Неве ракетных кораблей «Одинцово» и «Советск». Сведут мост в 15:45.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов. // Фото «Петрозаводск говорит»