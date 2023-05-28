Врач предупредила россиян об опасности переедания черешни

Переедание черешни грозит проблемами со здоровьем. Об этом рассказала диетолог Наталья Круглова, ее слова приводит радио Sputnik.

Неконтролируемое поедание черешни грозит набором веса, дискомфортом в органах пищеварительной системы, вздутием живота и временным изменением стула, предупредила врач. Она призвала есть в день не более 200-300 граммов этого продукта.

Диетолог добавила, что черешню следует хранить в холодильнике, в отделе для овощей и фруктов. Однако со временем она начинает портиться - это можно заметить по цвету продукта. Плоды с коричневатым оттенком лучше не есть - в такой черешне меньше витаминов. // Фото: unsplash.com