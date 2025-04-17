Россиянам раскрыли способ борьбы с телефонными мошенниками

Антифрод-системы российских мобильных операторов помогают россиянам избежать звонков с подменой номеров, фишинга и спама. Об этом сообщает РИА Новости.

Ведущие операторы мобильной связи активно работают над антифрод-системой для своих абонентов. Эти решения уже доказали свою эффективность: в 2024 году система проверила около 158 миллиардов вызовов и предотвратила почти 606 миллионов звонков с подменных номеров.

В этом году в России начали работу над единой национальной антифрод-платформой. Полноценно ее запустят в 2026 году. © «Петрозаводск говорит»