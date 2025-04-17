Петрозаводчанин соврал и теперь должен выплатить 600 тысяч

32-летний петрозаводчанин переоформил на себя документы на земельный участок, возвел постройку и незаконно зарегистрировал право собственности. Причененный ущерб был оценен в сумму более 600 тысяч рублей, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Карелия.

В 2023 году мужчина купил у местной жительницы незавершенную постройку, которая располагалась на окраине Петрозаводска, переоформил договор аренды участка на свое имя. После этого петрозаводчанин возвел там постройку, которая не обладала признаками объекта капитального строительства, предоставил в Управление Росреестра по Республике Карелия недостоверные сведения и зарегистрировал право собственности на землю в упрощенном порядке.

Обман мужчины раскрыли, теперь его обвиняют по ч. 3 ст. 159 УК РФ - мошенничество, совершенное в крупном размере. Уголовное дело передали в Петрозаводский городской суд. © «Петрозаводск говорит»