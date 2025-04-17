Интерес жителей Карелии к самиздат-площадкам вырос на 19%

Россияне всё активнее читают произведения начинающих авторов на самиздат-площадках — число пользователей таких сервисов за год выросло на 37%, а время, проведённое на этих ресурсах, увеличилось на 24%. При этом на фоне бурного роста самиздат-платформ классические сервисы электронных библиотек показывают более скромную динамику. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе обезличенных данных за первый квартал 2024 и 2025 годов.

В Республике Карелии в тот же период общий интерес к литературным платформам увеличился на 10%, а площадки самиздата показали динамику 19%. Наиболее востребованные ресурсы — «ЛитРес», Author Today и «Яндекс Книги». А самой частой их аудиторией являются женщины и мужчины 26-35 лет.

Динамика потребления интернет-трафика среди россиян также говорит в пользу сервисов для начинающих авторов — за год объем данных, потребляемых пользователями самиздат-сервисов, вырос на 30%, в то время как трафик классических книжных платформ увеличился лишь на 2%. Особенно показательна статистика по времени, проведенному на ресурсах: у самиздат-площадок этот показатель вырос на 24%, а у традиционных сервисов, напротив, снизился на 6%.

Онлайн-самиздат позволяет авторам публиковать свои произведения на платформе и продавать их читателям напрямую, минуя традиционные издательства. Зачастую на таких площадках размещается жанровая литература: фантастика, фэнтези или романтическая проза.

По объему потребляемого трафика лидером среди книжных платформ остается «ЛитРес», за ним следует сервис «Яндекс Книги». Третье, четвертое и пятое места заняли самиздат-площадки Author Today, Litgorod и Litnet.com. При этом MyBook.ru, который ранее входил в тройку лидеров, опустился на шестую строчку.

В пресс-службе МегаФона подтвердили рост интереса к литературным ресурсам. В частности, в Карелии трафик на профильные сайты увеличился в 1-ом квартале текущего года на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Наиболее востребованной платформой стал «ЛитРес», а в сегменте самиздата — Litnet. Как правило, подолгу читать жители республики предпочитают по понедельникам и воскресеньям.

Фото: Мегафон