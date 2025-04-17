Ветеран СВО поблагодарил Главу Карелии за поддержку

17 апреля на сцену Карельской филармонии после ежегодного отчета Главы республики Артура Парфенчикова перед Законодательным Собранием региона на сцену вышел ветеран специальной военной операции из Карелии Александр Пожарский.

Он поблагодарил руководителя региона, Правительство республики, волонтеров и всех неравнодушных жителей республики за поддержку, оказываемую землякам в зоне СВО.

– С первых дней начала специальной военной операции Глава Карелии Артур Парфенчиков поддерживал наших ребят. За три года из Карелии направили десятки тонн гуманитарного груза, так необходимого на прифронтовой линии, – пиломатериалы, дроны, системы радиоэлектронной борьбы, средства индивидуальной бронезащиты, продукты питания,

– сказал ветеран.

Отметим, что доброволец Александр Пожарский в 2024 году выполнял боевые задачи в зоне СВО на Харьковском направлении, эвакуировал раненых бойцов с поля боя. За мужество и доблесть награжден медалью «За отвагу», имеет немало ведомственных наград МВД. Также ветеран СВО подал заявку на участие в региональной образовательной программе «Герои Карелии».

Фото: пресс-служба Правительства РК