Искусство и война: как Карелия встречает 80 лет Великой Победы

Великая Отечественная война продлилась 1 418 дней. В России нет семьи, которую тем или иным образом не коснулась бы трагедия: гибель родных, сожжение городов и деревень, эвакуация, выживание на оккупированных территориях, плен и концентрационные лагеря.

В 2025 году в России отмечается 80-летие Великой Победы, которую ждали и в Карелии.

«Восемьдесят лет… Много это или мало? Для истории это уже не мало. Это уже примерно четыре поколения. Мы хотим, чтобы как можно дольше эта память продолжалась»,

– сказал на открытии выставки «В объективе Карельский фронт» директор Национального музея Республики Карелия Михаил Гольденберг.

Карельский фронт

В Карелию война пришла летом 1941 года. Республика одна из первых приняла удар противника – на стороне гитлеровской Германии выступила Финляндия. Карельский фронт существовал больше трех лет и стал самым протяженным из всех в период Великой Отечественной войны – 1 600 километров от Ладожского озера до Баренцева моря.

Бои принесли безвозвратные и санитарные потери – не менее 159 тысяч человек убитыми, пропавшими без вести, отправленными в госпиталь с ранениями, болезнями и обморожениями. Останки солдат до сих пор поднимают и перезахоранивают так, как того заслужили защитники Родины.

Истории Карельского фронта посвящена постоянная выставка музея в Беломорске. Самым крупным экспонатом стало само здание, в котором расположился музей – в военный период оно служило штабом Карельского фронта. Экспозиция составлена так, чтобы посетители погрузились в хронологию военных событий на каждом направлении Карельского фронта: от действий Красной армии в южных районах республики до Петсамо-Киркенесской операции на самом севере страны.

Фото: kareliamuseum.ru

Партизаны и подпольщики

Особняком в военной истории республики стоят партизанское и подпольное движения, которые формировались советским командованием. Партизанское движение сыграло ключевую роль в ходе военных действий на территории республики.

Выставка «За линией Карельского фронта: партизаны и подпольщики». Фото: ЦУР РК

Выставка «За линией Карельского фронта: партизаны и подпольщики». Фото: ЦУР РК

Его главной задачей была диверсионная деятельность – подрывная работа на железной дороге, срыв поставок продовольствия и боеприпасов.

«Соединение партизанских отрядов «Комсомолец Карелии», «Боевые друзья» и им. Чапаева, численностью 182 человека, под командованием подполковника Богданова, действуя диверсионными группами на железной дороге Лиекса—Уймахарью (6080) и шоссейной дороге Лиекса—Линдеры с 1 сентября по 5 сентября 1944 г. в координатах 2054, 9454, 8854, пустило под откос три воинских эшелона противника, идущих к линии фронта, и один ремонтный поезд, разбиты: паровозов — 4, вагонов — 78, из них: пассажирских с солдатами и офицерами — 22, товарных с людьми, боеприпасами, продовольствием и снаряжением — 49, платформ — 7, автомашин грузовых — 8».

Из оперативной сводки С.Я. Вершинина Г.Н. Куприянову о боевой деятельности партизанских отрядов Карельского фронта 1-10 сентября 1944 г.

Подпольные группы создавали на неоккупированной территории. Их забрасывали на занятые финнами территории самолетом, пешком или через водоемы. В подпольной работе участвовали те, кто хорошо знал местность и являлся «националами», то есть карелами и вепсами.

Ручная переносная типография, 1940-е годы. Фото: Национальный музей Республики Карелия

О судьбах партизан и подпольщиков, женщинах в рядах бойцов, ходе их борьбы с оккупантами в годы Великой Отечественной войны, наградах и потерях рассказывает выставка в Национальном музее Карелии.

Фотография как летопись войны

События, которые разворачивались в период Великой Отечественной войны на Карельском фронте, удалось запечатлеть военным фотографам. Некоторые из них были уроженцами республики, другие оказались на Карельском фронте волей войны. Результат их работы использовался для разных задач: разведывательных, бытовых, публицистических, художественных, агитационных.

Аэрофотослужба, например, занималась разведкой.

«Один из фотографов Карельского фронта, к биографии которого мы обращаемся, Николай Потапов, служил в аэрофотослужбе в 7-й Воздушной армии Карельского фронта. Он служил на протяжении всей Великой Отечественной войны. Он был фотолаборантом: самолеты осуществляют разведывательный полет, возвращаются обратно с задания. Ему вместе с товарищами необходимо проявить фотопленку для нанесения информации на карту»,

– рассказывает куратор выставки «В объективе Карельский фронт» Жений Парфенов.

Многие снимки были постановочными, но и они передают настроение, моральный дух советских солдат. Некоторые авторы фотографий остались в тени собственных работ. Семен Раскин, например, сделал около полутора тысяч снимков на Карельском фронте, однако о самом фотографе известно немного. О нем, его коллегах, их судьбе и работе рассказывает выставка «В объективе Карельский фронт».

Выставка «В объективе Карельский фронт». Фото: ЦУР РК

Выставка «В объективе Карельский фронт». Фото: ЦУР РК

Третий фронт

Поддерживать боевой дух солдат и тыла, силы и веру в победу помогали агитационные плакаты, карикатуры, листовки и газетные рисунки. В военные годы агитация и пропаганда получили негласное название «третий фронт».

Познакомиться с творчеством участников ленинградского художественного объединения «Боевой карандаш», «Окон ТАСС», «Окон КарелФинТага» и военных газет можно » до конца мая в Музее изобразительных искусств на выставке «На пути к Победе».

Фото: Музей изобразительных искусств Республики Карелия

К. Буторов «По перешейку»

Многие из работ стали символами эпохи, шедеврами изобразительного искусства, которые отразили хронику военных событий в переживаниях советского человека. Военное время дало толчок агитискусству и привлекло талантливых художников.

«От героев былых времен…»

Победа над финскими и немецкими оккупантами далась чрезвычайно тяжело каждому ее участнику. Многие судьбы, письма, свидетельства и фотографии бережно хранятся в семьях героев – и тех, кто вернулся с войны живым, и тех, кто погиб или пропал без вести.

Истории и легенды о них, документы, медали, предметы военного быта и письма передаются из поколения в поколение, хранятся в районных музеях. Экспонаты приносят потомки, чтобы как можно больше людей запомнили подвиг защитников и сохранили эту память.



Фото: Открытие выставки «Завтра была война» в Сегеже

В Музейном центре Сегежи проводят выставку «Завтра была война». Музейные экспонаты, в том числе переданные жителями города, сопровождают историю молодого рабочего поселка в предвоенный период и повествуют, как он встретил Великую Отечественную войну.

Степан Иванович Муллиев (Мульев) / фрагмент его письма с фронта. Фото: vk.com/karrc

Душа солдат, воевавших в Карелии, сохранилась в письмах, которые они отправляли родным. Это бесценный источник информации о мыслях и переживаниях простого бойца. Собрать письма карелов и вепсов с войны на родном языке, поделиться историей семей и сохранить ее на едином электронном ресурсе помог марафон Неngеn vägi muаmаn kieles – «Сила духа в родном языке». Его провели Институт языка, литературы и истории КарНЦ РАН, Совет уполномоченных Х Съезда карелов Республики Карелия и Общество вепсской культуры. Материалы марафона будут опубликованы на специально созданном сайте.

Бессмертный полк

Петрозаводск готовится отметить День Победы – праздник, который каждый год объединяет жителей всех городов России акцией «Бессмертный полк».

Акция «Бессмертный полк» в Петрозаводске. Фото: vk.com/innakolykhmatova

После нескольких лет перерыва в столице Карелии она состоится в традиционном формате: почтить память солдат, положивших жизнь на защиту страны, можно будет не только у Вечного огня, записав имя и историю героя в Книге памяти, но и пронеся его портрет рядом с другими незабытыми героями Великой Отечественной войны.