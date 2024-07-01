Россиянам посоветовали больше лениться в жару

В жаркую погоду с температурой выше 25 градусов лучше отказаться от физических нагрузок и лениться в хорошем смысле слова, чтобы помочь организму пережить этот стресс. Такой совет в беседе с НСН дал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Он пояснил, что любая нагрузка приводит к тому, что температура поднимется, организм начнет испытывать дискомфорт. В жару газы растягиваются, кислорода в воздухе становится немного. Для организма это весьма экстремальная ситуация, так как для человека более комфортная температура в пределах от 18 до 25 градусов.

Врач посоветовал не пить чай и кофе в жаркую погоду, а остановиться на воде. Но питье не должно быть слишком холодным, так как такая вода плохо усваивается. При этом, находясь на жаре, пить воду следует небольшими глотками каждые 5-7 минут. // фото unsplash.com/ stephan valentin