Мясников рассказал о неожиданных свойствах черешни

Телеведущий и доктор Александр Мясников сказал в программе «О самом главном» на «России 1», что употребление черешни уменьшает риск возникновения болезней сердца и рака. Выпуск передачи можно посмотреть на платформе «Смотрим».

По словам Мясникова, черешня богата антиоксидантами, поэтому входит в перечень продуктов, предотвращающих онкологию и болезни сердца. «

- Так что черешня, вишня - ягода очень полезная с точки зрения здоровья,

- заявил он.

При этом доктор предостерег от бесконтрольного поедания черешни. Он сказал, что яд и лекарство отличаются только дозой. // фото: pixabay.com