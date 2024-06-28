28 июня 2024, 17:50
Мясников рассказал о неожиданных свойствах черешни
Врач заявил, что черешня снижает риск развития рака и болезней сердца
Телеведущий и доктор Александр Мясников сказал в программе «О самом главном» на «России 1», что употребление черешни уменьшает риск возникновения болезней сердца и рака. Выпуск передачи можно посмотреть на платформе «Смотрим».
По словам Мясникова, черешня богата антиоксидантами, поэтому входит в перечень продуктов, предотвращающих онкологию и болезни сердца. «
- Так что черешня, вишня - ягода очень полезная с точки зрения здоровья,
- заявил он.
При этом доктор предостерег от бесконтрольного поедания черешни. Он сказал, что яд и лекарство отличаются только дозой. // фото: pixabay.com