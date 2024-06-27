Специалист дал советы по питанию в жару

Чтобы легче переносить жару, лучше есть легкие блюда, такие как овощи, холодные супы, фрукты, морепродукты и рыбу. Такой рацион посоветовал в разговоре с RT дал биолог, завкафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов.

- Старайтесь употреблять пищу 4-5 раз в день, но небольшими порциями, чтобы не перегружать организм. Жирная еда дольше переваривается и создает дополнительную нагрузку, поэтому лучше пересмотреть свой рацион,

- отметил эксперт.

Биолог также напомнил о необходимости употребления достаточного количества жидкости. В среднем воды нужно выпивать 30 мл на один килограмм веса, но в жару потребность в жидкости возрастает. // фото: pixabay.com