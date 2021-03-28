Россиянам пообещали «персиковое лето»

Метеоролог центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какое будет лето в России.

По сведениям специалиста, температура воздуха в летний период будет на один-два градуса выше нормы. Об этом Тишковец рассказал агентству Ura.news.

«Лето будет достаточно хорошим. Лето будет оранжевое <...> Я бы назвал его персиковым»,

- сказал специалист.

В июле ожидается дефицит осадков, то есть предполагается, что месяц будет засушливым. А вот в июне и августе количество осадков будет в пределах нормы.

Метеоролог считает, что нынешнее лето идеально подойдет для отпуска в центральной России. Кроме того, ожидаемая погода плодотворно скажется на урожае.