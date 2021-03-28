28 марта 2021, 09:00
Прогноз погоды в Карелии и Петрозаводске на 28 марта
Местами воздух прогреется до плюс двенадцати градусов
Сегодня в Петрозаводске, по прогнозу карельского Гидрометцентра, облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Днем температура воздуха в пределах +6, +8.
В Карелии облачно с прояснениями, днем местами ожидается небольшой дождь. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха днем +3, +8, местами воздух прогреется до +12.
По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем +9;
В Кондопоге днем +7;
В Медвежьегорске днем +7;
В Олонце днем +8;
В Пудоже днем +8;
В Сегеже днем +7;
В Сортавале днем +5;
В Суоярви днем +8. (фото liveinternet.ru)