Прогноз погоды в Карелии и Петрозаводске на 28 марта

Сегодня в Петрозаводске, по прогнозу карельского Гидрометцентра, облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Днем температура воздуха в пределах +6, +8.

В Карелии облачно с прояснениями, днем местами ожидается небольшой дождь. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха днем +3, +8, местами воздух прогреется до +12.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем +9;

В Кондопоге днем +7;

В Медвежьегорске днем +7;

В Олонце днем +8;

В Пудоже днем +8;

В Сегеже днем +7;

В Сортавале днем +5;

В Суоярви днем +8. (фото liveinternet.ru)