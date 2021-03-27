Жителям Карелии обещают в воскресенье до 12 градусов тепла

В воскресенье в Петрозаводске, по прогнозу карельского Гидрометцентра, облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха ночью 0, -2, днем +6, +8. Атмосферное давление будет мало меняться.

28 марта в Карелии также облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +1, -4, местами до -9. Днем +3, +8, местами до+12.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью -2, днем +9;

В Кондопоге ночью +1, днем +7;

В Медвежьегорске ночью 0, днем +7;

В Олонце ночью +1, днем +8;

В Пудоже ночью -1, днем +8;

В Сегеже ночью -1, днем +7;

В Сортавале ночью 0, днем +5;

В Суоярви ночью +1, днем +8.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал регионам Центрального, Северо-Западного, на юге Сибирского и Дальневосточного федеральных округов аномальное тепло.