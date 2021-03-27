Аномальное тепло придет в Карелию

Температура воздуха в ближайшие дни в регионах Центрального, Северо-Западного, на юге Сибирского и Дальневосточного федеральных округов будет превышать норму на 2-12 градусов. Об аномальном тепле ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Тепло продержится до конца марта и сохранится в начале апреля.

По словам эксперта, в Москве и других городах ЦФО температура будет выше нормы на 2-5 градусов, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области - на 6-7 градусов.

На юге Сибири и Дальнего Востока температура воздуха днем будет в пределах 4-8 градусов тепла.

В Петрозаводске уже появились подснежники. 26 марта на Голиковке заметили первые цветы. Фотография появилась в погодном паблике.

Ранее Вильфанд сообщал, что на Северо-Западе ожидаются наибольшие температурные отклонения среди всех регионов европейской территории России. (фото 360tv.ru)