27 марта 2021, 12:49
Погода

Аномальное тепло придет в Карелию

Теплая погода с температурой на 12 градусов выше нормы прогнозируется в ряде регионов страны в ближайшие дни

Температура воздуха в ближайшие дни в регионах Центрального, Северо-Западного, на юге Сибирского и Дальневосточного федеральных округов  будет превышать норму на 2-12 градусов. Об аномальном тепле ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Тепло продержится до конца марта и сохранится в начале апреля.

По словам эксперта, в Москве и других городах ЦФО температура будет выше нормы на 2-5 градусов, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области - на 6-7 градусов.

На юге Сибири и Дальнего Востока температура воздуха днем будет в пределах 4-8 градусов тепла.

В Петрозаводске уже появились подснежники. 26 марта на Голиковке заметили первые цветы. Фотография появилась в погодном паблике.

 

Ранее Вильфанд сообщал, что на Северо-Западе ожидаются наибольшие температурные отклонения среди всех регионов европейской территории России. (фото 360tv.ru)

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