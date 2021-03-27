Прогноз погоды в Петрозаводске и Карелии на 27 марта

Сегодня в Петрозаводске, по прогнозу карельского Гидрометцентра, облачно с прояснениями. Без существенных осадков.На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха днем +5,+7.

В Карелии также облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха днем +3, +8, местами до +11.

По данным Гидрометцентра России, в Калевале днем +7;

В Кондопоге днем +4;

В Медвежьегорске днем +3;

В Олонце днем +6;

В Пудоже днем +5;

В Сегеже днем +5;

В Сортавале днем +3;

В Суоярви днем +5.