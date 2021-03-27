27 марта 2021, 09:00
Прогноз погоды в Петрозаводске и Карелии на 27 марта
Днем установятся плюсовые температуры, местами даже потеплеет до плюс 11 градусов
Сегодня в Петрозаводске, по прогнозу карельского Гидрометцентра, облачно с прояснениями. Без существенных осадков.На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха днем +5,+7.
В Карелии также облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха днем +3, +8, местами до +11.
По данным Гидрометцентра России, в Калевале днем +7;
В Кондопоге днем +4;
В Медвежьегорске днем +3;
В Олонце днем +6;
В Пудоже днем +5;
В Сегеже днем +5;
В Сортавале днем +3;
В Суоярви днем +5.