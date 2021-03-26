Синоптики прогнозируют в субботу в Карелии до плюс 11 градусов тепла

В субботу в Петрозаводске, по прогнозу карельского Гидрометцентра, облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -1, -3, днем +5,+7. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура ночью -1, -6, местами до -10. Днем +3, +8, местами до +11.

По данным Гидрометцентра России, в Калевале ночью -1, днем +7;

В Кондопоге ночью -2, днем +4;

В Медвежьегорске ночью -2, днем +3;

В Олонце ночью -1, днем +6;

В Пудоже ночью -2, днем +5;

В Сегеже ночью -2, днем +5;

В Сортавале ночью -1, днем +3;

В Суоярви ночью -1, днем +5.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что на Северо-Западе на этой неделе ожидаются наибольшие температурные отклонения среди всех регионов европейской территории страны. В Карелии и Мурманской области будет теплее на шесть градусов, чем обычно.