Россиянам подсказали, как распознать подделку на маркетплейсе

Распознать подделан тот или иной товар, приобретенный на маркетплейсе, поможет маркировка, сообщает агентство «Прайм». Перед покупкой нужно изучить информацию на карточке - оценить профиль продавца на онлайн-платформе, отзывы о товаре, фото и видео. Такой совет дает доцент кафедры товароведения и товарной экспертизы РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Райкова.

В пункте выдачи эксперт рекомендует просканировать QR-код через мобильное приложение «Честный знак», сравнить данные, указанными в описании товара. Код содержит информацию о составе, производителе, стране происхождения и документы о качестве и безопасности.

Товар нужно осмотреть визуально на повреждения. При выборе бытовой техники нужно проверить цела ли упаковка. Эксперт советует не подписывать акт о приемке, пока покупатель не проверит, работает ли техника. // фото unsplash.com/ Priscilla du Preez