Инна Колыхматова: «Поддержка горожан помогает и придает сил»

Транспортная реформа, ремонт дорог и школ, благоустройство и решение проблемы с мусором… На вопросы горожан ответила врио главы Петрозаводска Инна Колыхматова.

— Инна Сергеевна, очень многих горожан волнует вопрос о продолжении транспортной реформы. Как вы оцениваете уже достигнутые результаты, изменилась ли ситуация с городским транспортом к лучшему?

— Транспортная реформа — это не только новые автобусы, хотя сейчас именно они у всех на слуху. Это еще и новые троллейбусы. В минувшем году за счет субсидии из республиканского бюджета на социально-экономическое развитие Петрозаводска удалось приобрести 21 современный троллейбус для нашего муниципального предприятия «Городской транспорт». В первую очередь новые машины оценили пассажиры. Но и для нашего муниципального предприятия это очень важно, это возможность для развития.

Мы планируем и дальше обновлять парк троллейбусов. Рассчитываем, что в следующем году с помощью национального проекта «Безопасные качественные дороги» сможем приобрести еще 27 новых троллейбусов на условиях льготного лизинга. Ведем об этом переговоры с государственной лизинговой компанией.

Фото: «Республика» / Сергей Юдин

Также в этом году Петрозаводску будут переданы 15 троллейбусов из Санкт-Петербурга. Переданы безвозмездно. Я не скрываю: это не новые машины, в отличие от тех, которые мы приобретаем за деньги. Но они станут подспорьем для нашего муниципального предприятия. Сейчас мы должны заменить около десятка старых троллейбусов, которые уже полностью отработали свой срок и просто морально устарели. Троллейбусы из Северной столицы значительно более современные. Машины, находящиеся в хорошем техническом состоянии, станут заменой нашим старым троллейбусам.

Наша задача — сохранить электротранспорт в городе. Необходимость этого подтвердило и исследование РОСДОРНИИ, которое провели московские специалисты перед запуском транспортной реформы. Троллейбусы — это преимущество Петрозаводска, и им надо пользоваться.

«Мы нацелены продолжать транспортную реформу»

— А что с обновлением автобусного парка?

— Считаю очень важным, что нам удалось запустить транспортную реформу на трех автобусных маршрутах. Для пилотного проекта мы выбрали именно самые отдаленные районы города — Птицефабрику, Сулажгору, СКЗ, Соломенное, Пятый поселок. Новый перевозчик, «ТрансБалт», работает по регулируемому тарифу и знает: за несоблюдение условий контракта не получит оплату из городского бюджета.

Новые автобусы в Петрозаводске. Фото: «Республика» / Сергей Юдин

Я думаю, вы сами видите по отзывам в социальных сетях: люди оценили и новые комфортные автобусы, и то, что расписание стало гораздо более надежным. Не всё идеально, без нареканий не обходится, но администрация впервые за долгие годы стала получать благодарности от пассажиров. Позитивных отзывов о новом перевозчике много.

Пересаживаться обратно на старые «ПАЗики» люди категорически не хотят. И всех волнует, что будет дальше. Контракт с перевозчиком по маршрутам № 5, 14, 29 заканчивается 31 декабря этого года.

— Можно сразу уточнить, почему его заключили на такой небольшой срок?

— Да, этот вопрос задают многие. Нам надо было посмотреть, как будет работать этот пилотный проект, изучить плюсы и минусы и учесть всё это при заключении последующих контрактов.

Мы нацелены продолжать транспортную реформу. Комфортный и безопасный транспорт в муниципалитетах — это задача, поставленная Президентом России. В августе на заседании президиума Госсовета Владимир Владимирович Путин поручил правительству страны поддержать регионы в решении этой задачи.

— Но у нас в Петрозаводске транспортная реформа натолкнулась на сопротивление «старых» перевозчиков. Вы предполагали, что они пойдут в суды?

— Предполагали. Транспортная реформа в Петрозаводске — это ведь не ноу-хау. Многие другие региональные столицы либо прошли, либо сейчас проходят через такие реформы. Приведу в пример Чебоксары, столицу Чувашии. Там транспортную реформу запустили два года назад. И практически полтора года у них шли суды с прежними перевозчиками, которые обжаловали действия городских властей. Необходимость транспортной реформы удалось отстоять.

Инна Колыхматова. Фото: «Республика»/Оксана Кудряшова

Это далеко не единственный пример. Такая практика убеждает, что проблему надо решать системно. Именно поэтому после встреч с жителями отдаленных районов Петрозаводска я выступила с инициативой о том, что необходимо вносить изменения в федеральное законодательство.

— О каких изменениях идет речь?

— Убеждена, что на законодательном уровне должны быть четко прописаны критерии, которые обеспечивают качество работы перевозчиков. В том числе это возраст и состояние транспорта. И об этом тоже шла речь на заседании президиума Госсовета.

«Когда определяется источник финансирования, нужно будет четко сформулировать критерии обновления общественного транспорта. К примеру, автобусы — единственный на сегодня вид транспорта, который не имеет официально установленного срока службы. Странно даже это звучит, но тем не менее это так», — сказал на заседании Владимир Путин.

Также необходимо закрепить эффективный механизм контроля муниципальных властей над работой перевозчиков. В Петрозаводске за исключением трех упомянутых выше маршрутов транспортные компании работают согласно свидетельствам, выданным до 2026 года. Отозвать такое свидетельство можно лишь в случае вопиющих нарушений. Например, если компания вообще прекращает перевозки и в течение нескольких дней не выводит автобусы на линии. А вот за несоблюдение расписания, в том числе отказ ездить в часы, когда пассажиропоток низкий, штрафы не предусмотрены. И возможностей повлиять на них у горадминистрации нет.

Именно поэтому нужны изменения в законодательство. Я благодарю всех петрозаводчан, которые уже высказались в поддержку инициативы. Хочу также сказать спасибо депутатам Петросовета, которые откликнулись и сейчас собирают мнения и предложения избирателей в своих округах. Это очень важно для того, чтобы мы могли выйти к Заксобранию Карелии с сильной, подкрепленной мнением петрозаводчан позицией. Ведь именно у региональных парламентариев есть право законодательной инициативы по внесению поправок в федеральные законы. Чем активнее будет поддержка горожан, тем больше шансов, что наш голос услышат и мы защитим право горожан на комфортный общественный транспорт.

Фото: «Республика»/ Сергей Юдин

Дороги: ремонт с опережением

— Транспортная доступность — это не только автобусы и троллейбусы, но и качественные дороги. Что сделано в сфере дорожного ремонта в этом году?

— С подрядчиком по ремонту дорог, «АБЗ-Дорстрой», мы работаем уже не первый год в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». И не первый год он ремонтирует дороги с опережением графика. В этом году это объекты, привести в порядок которые планировалось лишь в 2024-м. Но по большинству из них «АБЗ-Дорстрой» планирует завершить ремонт уже в этом году. Однако в приоритете — качество работ. Поэтому будем принимать во внимание в том числе погодные условия. Во что бы то ни стало досрочно завершать ремонт объектов в ущерб качеству нельзя.

Около 30 дорог ремонтируют в Петрозаводске по нацпроекту «БКД», это более 22 км. В том числе это дороги с тротуарами на улицах Древлянка, Репникова, Кемская.

Важно, что мы ремонтируем дороги не только по нацпроекту, но и за счет субсидии из бюджета республики. Хочу сказать большое спасибо главе Карелии Артуру Олеговичу Парфенчикову и правительству региона за такую поддержку. Благодаря ей мы в этом году смогли отремонтировать еще 22 объекта, работы по контракту выполнило Кондопожское ДРСУ.

Дорожный ремонт на Древлянке. Фото: администрация Петрозаводска

— Как будет формироваться список дорог для ремонта на следующий год? Учитываются ли обращения горожан?

— Состояние дорожной сети мы мониторим постоянно, и у нас есть перечень дорог, которые в первую очередь подлежат ремонту. Например, это улицы Мелентьевой, Мичуринская и другие. После подтверждения финансовых средств, которые будут предусмотрены для Петрозаводска на эти цели в 2024 году, сформируем окончательный список.

Обращения горожан, безусловно, учитываем. И в этом году старались по возможности приводить в порядок те участки дорог, которые по критериям не попадают в нацпроект «БКД». Задействовали другие федеральные и республиканские программы, в том числе, как я уже сказала, средства республиканской субсидии.

Мы слышим горожан. Но, уверена, и петрозаводчане понимают, что все дороги, на которые есть жалобы, сразу мы отремонтировать не можем. Кроме обращений граждан, мы ориентируемся также на рекомендации ГИБДД. Особое внимание стараемся уделять доступности школ, детских садов, учреждений дополнительного образования, здравоохранения. Это не только ремонт асфальтового покрытия, но и оборудование пешеходных переходов, установка светофоров, чтобы повысить безопасность.

— Среди крупных, знаковых проектов в этом году — мост на улице Антикайнена и продление Лососинского шоссе.

— Здесь речь идет уже не о ремонте, а фактически о новом строительстве. Заказчиком этих работ выступает республика. И хочу ещё раз сказать спасибо республиканской власти за внимание к городу. Конечно, это важнейшие для Петрозаводска объекты.

Работы на мосту по улице Антикайнена завершены. Аналогично и с реконструкцией Лососинского шоссе. Здесь уже открыто движение по всем четырем полосам.

Мост на ул. Антикайнена. Фото: «Республика»/Сергей Юдин

Современная городская трасса с освещением, тротуарами велодорожками построена благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда», инициированному Президентом России.

Особенно хочу обратить внимание на то, что удалось продлить не только само Лососинское шоссе, но и троллейбусную линию. Как только контактная сеть будет введена в эксплуатацию, мы запустим троллейбусы по новому участку. Это хороший пример синхронного развития транспортной и дорожной инфраструктуры города, улучшения связи с отдаленными, строящимися районами. Наша совместная с правительством республики задача — чтобы таких примеров становилось всё больше.

Как сделать город чище?

— Острой темой для города остается вывоз мусора и содержание контейнерных площадок.

— Да, эта проблема — одна из тех, которые больше всего тревожат горожан. Я бы разделила ее на две части. Первая — это работа Карельского экологического оператора, управляющих организаций, собственников площадок и, безусловно, администрации. С КЭО мы стараемся максимально оперативно и предметно отрабатывать все обращения и нарекания горожан по вывозу мусора.

Но есть и второй аспект этой проблемы. Очень бы хотелось, чтобы горожане помнили о том, какой мусор нельзя складировать на контейнерных площадках. В первую очередь я говорю об автомобильных покрышках. Вывозить их KЭO не обязан. Это должны делать автовладельцы самостоятельно, для чего в Петрозаводске открыты пункты сбора покрышек. Но, к сожалению, мы видим, что многие контейнерные площадки захламлены и шинами, и порубочными остатками, и строительными отходами, которые также нельзя выбрасывать рядом с контейнерами.

Мусоровоз в Петрозаводске. Фото: Карельский экологический оператор

Городской администрации приходится убирать всё это за бюджетный счет. Мы посчитали, что тех денег, которые тратим на расчистку контейнерных площадок от таких несанкционированных свалок, нам бы хватило на установку хорошей, современной детской площадки. И особенно обидно бывает, когда контейнерную площадку приведут в порядок, но уже буквально через пару дней горожане присылают снимки, где она опять вся завалена шинами.

Прошу понять меня правильно. Я ни в коей мере не снимаю ответственности с городской администрации, управляющих компаний или регоператора за поддержание порядка в городе. Но эффективно его поддерживать мы можем только вместе. Очень радует, что всё больше горожан подключается к раздельному сбору мусора. Для этого в городе создается инфраструктура, установлены специальные контейнеры, построена сортировочная линия. Но, пока одни горожане стараются сортировать мусор, другие захламляют контейнерные площадки. Поэтому еще раз обращаюсь в петрозаводчанам: давайте вместе заботиться о чистоте родного города.

Городская администрация со своей стороны уже в ближайшее время предпримет новые шаги, чтобы улучшить состояние контейнерных площадок.

— Что это за шаги?

— Вы, наверное, знаете, что в муниципальном учреждении «Служба заказчика» сейчас есть мобильная бригада, которая выполняет точечные работы по благоустройству по обращениям горожан. Мы создадим аналогичную бригаду по уборке контейнерных площадок. Уже запланировали на это средства.

Такая мобильная бригада дворников будет выезжать и очищать контейнерные площадки, которые находятся в наиболее критичном состоянии. До конца года апробируем эту практику на муниципальных площадках.

Фото: Карельский экологический оператор

— А дератизация контейнерных площадок? Почему она не дает желаемого эффекта?

— Мы ежегодно предупреждаем всех собственников контейнерных площадок, в том числе управляющие компании, что обработку нужно проводить синхронно по всему городу. В этот раз постарались донести не только эту информацию, но и предупредить об ответственности, привлекать к которой вправе Роспотребнадзор. Здесь коллеги нас поддержали.

Этой осенью городская администрация провела дератизацию на более чем 300 муниципальных площадках. Применили новый состав. Пользуясь случаем, хочу ещё раз напомнить собственникам площадок, что дератизацию надо проводить не менее двух раз в год. И уже в начале года управляющие компании должны планировать средства на эти цели. Экономить на этом нельзя. Со своей стороны будем дальше взаимодействовать с надзорными органами, чтобы активнее привлекать к ответственности собственников, которые этой обязанностью пренебрегают.

Школа для активных горожан

— Еще один вопрос хотелось бы задать о благоустройстве общественных территорий. Что удалось сделать в этом году?

— Удалось достаточно много. Мы задействовали возможности и федеральных и региональных программ. На мой взгляд многие проекты благоустройства в чем-то отличались от проектов прошлого года. Например, очень много позитивных отзывов мы получили о Побережном парке. Получилось хорошее пространство для отдыха, в современном экологичном стиле.

Очень хорошие отзывы и о Нигиницком сквере. Это территория в районе дома № 6 на улице Крылова на Перевалке. Здесь появилась в том числе многофункциональная спортивная площадка, люди отмечают, что она востребована. Это особенно важно, потому что в этом районе города действительно очень не хватает таких объектов.

Нигиницкий сквер

В Ключевском сквере оборудовали скейтпарк, а раньше это была просто заброшенная территория.

В этом году в список для благоустройства за счет различных источников и программ вошли более двух десятков общественных территорий. Работы практически везде завершены.

По федеральному проекту «Комфортная городская среда» благоустроены 50 дворов и 7 общественных территорий:

Побережный парк (Октябрьский район) Сквер Машиностроителей (Октябрьский район). Аллея Энтузиастов (район Кукковка). Лососинский парк (район Голиковка). Нигиницкий сквер (район Перевалка). Ключевской сквер (район Ключевая). Семейная аллея (район Древлянка)

Объекты очень разные, и все они основаны на инициативах самих жителей. То, что люди считали нужным обустроить, то и было сделано. Это ещё раз доказывает, как много зависит от инициативы горожан.

Побережный парк. Фото: страница Анны Лопаткиной

— Может быть, и городской власти надо активнее помогать людям проявлять инициативу?

— Согласна. Именно поэтому мы запускаем «Школу ТОС» — территориального общественного самоуправления. Если о проекте «Комфортная городская среда», о республиканской программе поддержки местных инициатив знают уже многие активные жители, то о таком инструменте как ТОС не все осведомлены. Планируем серию занятий, чтобы рассказать всем желающим, как создать ТОС, какие проблемы он помогает решать.

Программа ТОС хороша тем, что при поддержке государства и по инициативе жителей можно реализовать и совсем небольшие проекты, например, благоустроить двор. А можно объединиться несколькими домами и реализовать более крупный проект благоустройства — сделать сквер, детскую площадку и многое другое.

Когда у нас возникла идея запустить «Школу ТОС», мы поинтересовались у горожан в соцсетях, будет ли она востребована. Видим, что желающих поучаствовать очень много. Обязательно широко проинформируем о том, как можно будет это сделать.

— Инна Сергеевна, уже скоро предстоит принимать городской бюджет на 2024 год. Какими будут его приоритеты?

— Приоритетом остается выполнение всех социальных обязательств. Прежде всего это выплата зарплат работникам бюджетной сферы, с учетом заявленной индексации. А также выполнение всех обязательств по коммунальным и иным текущим платежам. Не скрою, это большой объем обязательств. Но это как с семейным бюджетом: каждая семья ведь так же в первую очередь планирует жизненно необходимые расходы.

Это не отменяет целей развития города. Планируем и благоустройство новых общественных территорий по федеральным и региональным программам, и, как уже сказано, дальнейший ремонт дорог, обновление троллейбусного парка.

Рассчитываем на активное продолжение программы капитального ремонта школ. В этом году завершили обновление четырех зданий. На 2024-2025 годы предложили для ремонта здания школ № 12, 29, 35, 43. Проектная документация на них есть, она прошла госэкспертизу сметной стоимости. Заявка на финансирование направлена Министерством образования и спорта Карелии в Минпросвещения России. С помощью республики продолжаем капитальный ремонт школы № 3.

Школа № 25 Фото: «Республика»/Сергей Юдин

Безусловно, надеемся, что в последующие годы сможем отремонтировать и целый ряд других наших образовательных учреждений.

Во всех этих вопросах столице Карелии нужна поддержка республики, и я уверена, что она продолжится. И, конечно, очень нужна поддержка горожан, их активное стремление участвовать в преобразованиях.

Я рада, что таких неравнодушных, искренне любящих свой город людей в Петрозаводске много. Каждый день вижу это по сообщениям, которые поступают и ко мне в личку, и на ресурсы горадминистрации. Конечно, есть и критика, и нарекания, но немало и дельных предложений, хороших идей, а главное — желания действительно сделать наш город лучше и комфортнее. Такая искренняя заинтересованность и поддержка горожан помогают, вдохновляют и придают сил.