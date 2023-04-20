Россиянам перечислили улучшающие работу мозга продукты

Эндокринолог Оксана Михалева перечислила продукты, употребление которых способно улучшить работу мозга. Слова специалиста приводят «Известия».

Как отметила эксперт, жирная рыба холодных морей богата жизненно важными для функций мозга полиненасыщенными жирными кислотами омега-3. Также их можно найти в семенах и орехах. Эти продукты содержат и другие вещества, необходимые для мыслительных процессов - кальций, цинк и магний.

Михалева, помимо прочего, рассказала о пользе яиц. Их желтки, по словам специалиста, богаты витаминами А и D, а также содержат лецитин и холин, которые сохраняют целостность нейронов и участвуют в синтезе нейромедиаторов.

Некоторые вещества, необходимые для работы мозга, содержатся в цельных злаках и ягодах. Эти продукты также полезны для мыслительной деятельности, заключила врач. // Фото: unsplash.com