Россиянам перечислили необходимые для хорошего настроения продукты

Такие продукты, как творог, черный шоколад и грецкий орех могут помочь в улучшении настроения. Об этом рассказала ведущая программы «Жить здорово» Елена Малышева, ее слова приводит «Лента.ру».

Так, творог способствует выработке серотонина - гормона удовольствия, который на 80 процентов формируется бактериями толстого кишечника. Эти бактерии необходимо «подкармливать» творогом, отметила Малышева.

Вторым продуктом для поддержания хорошего настроения является грецкий орех, содержащий ненасыщенные жирные кислоты омега-3, рассказала эксперт. Доказано, что регулярное потребление омега-3 улучшает функцию мозга, повышает настроение, а также защищает от развития атеросклероза. Врачи также добавили, что хорошее настроение человеку также обеспечат 25-50 граммов горького шоколада. Фото: pixabay.com/Skica911