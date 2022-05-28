Небольшие дожди ожидаются в воскресенье в Карелии

Завтра в Петрозаводске ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Ночью небольшой, днем умеренный дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +6, +8°С, днем +12, +14°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода, днем с прояснениями. В большинстве районов небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-западный, западный, на севере северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +3, +8°C, днем +11, +16°C.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +15, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сегеже до +13, пасмурно, без осадков.

В Сортавале до +10, пасмурно, небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото: pixabay.com/1195798