Россиянам назвали вредящие зубам напитки

Большое количество сахара в газированных напитках является питательной средой для бактерий, ускоряющих развитие кариеса. На эмаль негативно влияют и кислоты, содержащиеся в газировке, передает «Лента.ру».

Алкоголь может стать причиной состояния, при котором полость рта недостаточно увлажняется слюной, предупредил стоматолог Павел Лысенков. Это дает возможность для роста бактерий и воспаления слизистой.

При употреблении чая и кофе также нужно смотреть за количеством сахара. Важно контролировать и температуру напитка. Чередование высоких и низких температур приводит к микротрещинам на зубах.

Для минимизации вреда врач советует пить газировку и сладкие напитки через трубочку, а после ополоснуть рот водой или воспользоваться ополаскивателем или жевательной резинкой с ксилитом. // фото unsplash.com/ Lesly Juarez