Россиянам назвали условия выхода на пенсию в 2022 году

В году Тигра право на страховую пенсию получат женщины, которые родились во втором полугодии 1965 года, и мужчины, родившиеся во втором полугодии 1960 года. То есть женщины в возрасте 56,5 лет и мужчины в возрасте 61,5. Об условиях выхода на заслуженный отдых агентству «Прайм» рассказала заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Москве и Московской области Марина Тарасова.



Для назначения страховой пенсии по старости кроме возраста должен быть выработан стаж и пенсионные коэффициенты. При этом ежегодно продолжительность стажа и величина индивидуального пенсионного коэффициента будет увеличиваться. Пока не дойдет до 15 и 30.

В 2022 году для получения пенсии нужно будет иметь не менее 13 лет стажа и пенсионный коэффициент 23,4. Если стажа и пенсионных коэффициентов будет недостаточно, то назначение пенсии отодвинется на время, пока россиянин не наработает нужные показатели. Если и через пять лет после достижения пенсионного возраста стажа и коэффициента все еще не будет хватать, тогда вместо страховой пенсии назначат социальную. (фото pixabay.com, Skitterphoto)