Регионам России разрешили самим устанавливать тарифы на электроэнергию

Регионам России дали право самим определять тарифы на электроэнергию для населения в зависимости от объемов потребления. Постановление правительства РФ опубликовано на портале правовой информации. Изменения вносятся в постановление правительства №1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», сообщает РИА Новости.

Регионы смогут самостоятельно устанавливать минимальный объем потребления, который можно получить по льготному тарифу. Также региональные власти будут определять разные тарифы для отдельных групп населения.



При установлении объема минимального льготного потребления регионы должны будут ориентироваться на «методические указания», утвержденные Федеральной антимонопольной службой. Как пишет «Коммерсантъ», пока этой методики нет, ее разработают в течение двух месяцев.



Ранее возможность регулировать тариф в зависимости от объемов потребления была только в Крыму и в Севастополе. (фото pixabay.com, jarmoluk)