221 новый случай заражения коронавирусом подтвержден в Карелии

Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в Карелии составил 221 человек, в том числе 23 ребенка. За все время пандемии в республике были инфицированы 88 645 человек, включая 10 785 детей.

За последние сутки были выписаны 209 пациентов. Общее число выздоровевших возросло до 83 837 человек.

Официально за сутки подтверждена смерть пятерых пациентов от коронавирусной инфекции. Всего COVID-19 унес жизни 1166 человек. (фото pixabay.com, Mylene2401)