Число браков и разводов в России возросло за год

За девять месяцев 2021 года в России было зарегистрировано 721 077 браков.

За аналогичный период прошлого года браков было зарегистрировано 581 320, сообщает RT со ссылкой на Минюст.

Также в России возросло и количество разводов. За девять месяцев распалось 481 176 пар, что почти на 80 тысяч больше в прошлом году. В 2020 году было 401 339 разводов. (фото pixabay.com, StockSnap)