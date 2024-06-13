Россиянам назвали способы максимально быстро протрезветь

Хирург Александр Умнов назвал способы максимально быстро протрезветь. Слова специалиста приводит портал News.ru.

Как отметил эксперт, чтобы прийти в норму после употребления алкогольных напитков, нужно принять холодный душ, сходить на прогулку, сделать массаж ступней и мочек. Необходимо также принять активированный уголь и сладкий чай, чтобы вывести токсины из организма.

«Важно пить минералку без газа для восстановления водно-электролитного баланса в теле. Рисовая молочная каша обволакивает желудок и способствует заживлению дефектов, вызванных этиловым спиртом», - сказал медик. // Фото: unsplash.com / Vinicius Amnx Amano