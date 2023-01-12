Россиянам назвали самые полезные зимой продукты

В холодное время года важно правильно питаться, чтобы поддержать иммунитет и не дать обостриться хроническим заболеваниям. Об этом рассказала медик Ольга Малиновская, слова специалиста приводит «Лента.ру».

Как отметила эксперт, следует помнить о витаминах и клетчатке. Так, идеальный продукт для зимы - это квашеная капуста. Она содержит множество витаминов, а также фосфор, калий, цинк и другие полезные вещества. Также Малиновская рекомендует есть хурму. Этот фрукт содержит вдвое больше полезной клетчатки, чем яблоки, уточнила медик.

«Еще авокадо - не слишком привычный продукт для многих, но очень полезный. Его плоды содержат нужные организму полиненасыщенные жирные кислоты, витамин С, фосфор, магний, а мандарины являются отличным источником витаминов С, А, Е и витаминов группы В»,

- отметила эксперт.

Малиновская также подчеркнула, что в мандаринах многие полезные вещества содержатся в кожуре. Сушеную кожуру можно добавлять в чай или использовать при готовке. // Фото: unsplash.com