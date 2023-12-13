Россиянам назвали пять упражнений для красивых ног

Выполнение пяти упражнений поможет стать обладателем ног мечты. Для начала нужно сделать разминку, после растянуть мышцы.

Начать фитнес-тренер Светлана Бутова предлагает с подъема на носки стоя, сообщает «Спорт-экспресс». Выполнять это упражнение специалист также советует с утяжелителями из положения сидя на стуле.

Другое упражнение – прыжки из приседа. Исходное положение - стоя, ноги на ширине таза, руки вдоль тела. Нужно согнуть ноги в коленях до угла 90 градусов, отвести таз назад и присесть, колени не должны выходить за линию носков, бедра должны быть параллельны полу, спину не нужно округлять. Из этого положения следует выполнить выпрыгивание.

Фитнес-тренер советует выполнять прыжки со скакалкой, «пружинить» нужно мягко, чтобы не навредить суставам. Для красивых икр также следует ходить по ступенькам. При этом важно подобрать удобную обувь.

Количество упражнений и подходов зависит от изначальной физической подготовки, состояния здоровья и индивидуальных особенностей.

Ранее россиянам перечислили упражнения для тех, кто ведет сидячий образ жизни. // фото unsplash.com/ Bruno Nascimento