Россиянам назвали продукты питания для молодости кожи

Продукты, которые помогут сохранить молодость кожи, назвала ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Савкина.

Сохранить упругость кожи помогает жирная рыба, сообщает «Доктор Питер». В морской рыбе есть омега-3, витамин D. По словам эксперта, в 100 граммах дикого лосося или скумбрии может содержаться суточная норма витамина.

Также она предлагает добавить в рацион маложирное коровье молоко. Если лактоза усваивается плохо, то Савкина предлагает обратить внимание на сыр, творог, кефир и йогурты. Следует употреблять фрукты и ягоды, а также овощи. Эксперт рекомендует употреблять продукты с растительным белком. В частности, орехи, фасоль, чечевицу и сою. // фото unsplash.com