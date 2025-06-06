Россиянам назвали продукты для сохранения красоты волос

Миндаль, тыквенные семечки, болгарский перец и морковь помогут волосам стать крепче, а также усиливают их рост. О пользе продуктов в беседе с «Газета.Ru» сказал Дмитрий Карпенко из института клинической медицины Пироговского университета.

Специалист особенно отметил важность питания в вопросе здоровья и красоты волос. В миндале есть витамин Е – мощный антиоксидант, он улучшает микроциркуляцию в коже головы, обеспечивает питание волосяных луковиц, защищает клетки от свободных радикалов. В миндале содержатся полиненасыщенные жирные кислоты, которые укрепляют структуру волос, делая их более эластичными, мягкими и шелковистыми.

В тыквенный семенах содержится цинк. Он необходим для иммунной системы, регуляции обменных процессов в коже и волосяных фолликулах, а также синтеза половых гормонов.

Для здоровья волос в рацион нужно включить чечевицу из-за витаминов группы В, болгарский перец из-за витамина С, морковь из-за витамина А. © «Петрозаводск говорит»