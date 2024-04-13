Россиянам назвали полезные сухофрукты

Для профилактики болезней россиянам рекомендуют ежедневно употреблять сухофрукты. Самые полезные в беседе с «Газета.Ru» назвала врач Татьяна Кузнецова.

При проблемах с сердцем следует употреблять курагу. В ней содержится калий, который нужен для нормализации давления, правильной работы сердца. Также курагу следует включить в рацион тем, кто страдает сахарным диабетом. Курага полезна для глаз, нервной и мышечной систем, благоприятно влияет на кожу, повышает сопротивляемость стрессам.

Полезен и чернослив. Сухофрукт помогает снизить уровень холестерина, обеспечивает очищение организма, благотворно влияет на микробиоту кишечника.

Для костей и связок полезны богатые кремнием финики. Успокаивающем действием обладает изюм, а инжир полезен для профилактики анемии. Сухофрукты калорийны. В день взрослому человеку нужно съедать небольшую горсть сухофруктов. // фото unsplash.com/ Leohoho