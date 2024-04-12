Самые вредные сладости и замену им перечислила эксперт

Наиболее вредный вариант десерта – это сладкие вафли. Об этом «Газете.Ru» рассказала преподаватель Росбиотеха Инга Беляева.

По ее словам, в этом продукте множество опасных ингредиентов: сахар, трансжиры, усилители вкуса, ароматизаторы.

Альтернативой такому лакомству эксперт назвала мюсли в батончиках. При этом полезны не все из них, предупредила биотехнолог. Беляева посоветовала брать изготовленной из злаков, фруктов, сухофруктов и ягод.

Такие батончики могут заменить и другие вредные десерты, например, шоколадные батончики. Они вызывают насыщение за счет быстрых углеводов. Поэтому голод вернется очень быстро, а карамель и нуга сильно вредят зубной эмали.

Осторожно надо покупать и мед в супермаркетах, так как там часто продают не натуральный продукт, а крахмальную карамельную патоку.

Нужно также отказаться от мармеладных мишек и других жевательных конфет: в них почти нет натуральных ингредиентов, зато много сахара.

Еще одним вредным десертом биотехнолог назвала йогурты с фруктовыми вкусами. Они очень сладкие, содержат ароматизаторы и синтетические красители. Лучше покупать обычный несладкий йогурт и добавлять к нему ягоды и фрукты самостоятельно. // фото: pixabay.com