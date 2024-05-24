Россиянам назвали несколько упражнений для красивой осанки

Россиянам рекомендуют следить за положением тела – сохранять прямую спину, держать расправленными плечи, а живот подтянутым.

Для осанки можно выполнять несколько упражнений. Так, фитнес-тренер предлагает делать позу ребенка, рассказывает Men Today. Для этого потребуется встать на колени, опустить таз, животом лечь на бедра, руки вытянуть вперед и почувствовать растяжение позвоночника. В такое положении нужно задержаться на полминуты.

После этого следует 6-8 раз выполнить «кошку». Для этого нужно встать на четвереньки, упереться на прямые руки и расположить ладони под плечами. На вдохе следует максимально округлить спину, а на выдохе - прогнуть.

Другое упражнение - выпады с поднятыми руками и максимально прямой спиной. В позе нужно провести до минуты. Завершить комплекс упражнений тренер предлагает суперменом.

Для этого нужно лечь на живот, прижать живот, грудь и таз к полу, а затем одновременно поднимать ноги и руки. Упражнения можно выполнять дома и тратить на них 10-15 минут. // фото unsplash.com/ Junseong Lee