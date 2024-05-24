В Петрозаводске состоялся региональный этап Фестиваля ГТО

На петрозаводском стадионе "Спартак" состоялся региональный этап Фестиваля ГТО среди школьников (12+). В соревнованиях участвовали 14 команд из муниципальных районов и городских округов Карелии, в том числе две команды из Петрозаводска.

Школьники от 12 до 15 лет (IV и V возрастная ступень) соревновались в личном и командном зачете по девяти дисциплинам: бег на 60 метров, подтягивание на высокой перекладине для юношей, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу для девушек, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, прыжок в длину с места, бег на 1500 м (участники IV ступени), бег на 2000 м (участники V ступени), плавание (девушки V ступени), стрельба из пневматической винтовки (юноши V ступени).

В командном зачете победу завоевала команда из Костомукши, серебро забрал себе Пудожский район, а бронза ушла Олонецкому району. А по итогам выступления в личном зачете на региональном этапе будет сформирована сборная команда Карелии, которая представит республику на всероссийском этапе Фестиваля ГТО в сентябре-октябре в международном детском центре "Артек". // Видео: Юрий Крупянский, телеканал "Ника плюс".