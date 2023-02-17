Россиянам назвали неочевидный признак рака легких

Врач и телеведущий Сергей Агапкин назвал неочевидный признак, который может говорить о развитии рака легких. Об этом он рассказал в эфире программы «О самом главном», слова специалиста приводит «Лента.ру».

По мнению эксперта, худоба в сочетании с курением может говорить о развитии рака. Особенно тревожным этот сигнал является для людей старше 60 лет, отметил Агапкин. Он советует курящим пожилым людям при потере веса сделать компьютерную томографию грудной клетки.

«Есть вариант более благоприятный - это хроническая обструктивная болезнь легких, она тоже часто сопровождается у курильщиков снижением массы тела, но это тоже не очень хороший прогноз», - сказал специалист. Набор же веса, напротив, может говорить о проблемах с сердцем, отметил Агапкин. // Фото: unsplash.com