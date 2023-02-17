Трое мужчин умерли в палатке на рыбалке в российском регионе

В Омской области на озере Салтаим в палатке нашли тела трех мужчин, приехавших на рыбалку. Об этом сообщает издание «Город55».

По данным источника, погибших обнаружили вечером 16 февраля в полутора километрах от ближайшей деревни. Погибшим рыбакам 35, 43 и 60 лет.

Никаких следов насилия на телах покойных найдено не было. По предварительной версии, мужчины умерли от отравления угарным газом.

Следственный комитет проводит проверку по факту трагедии, выясняются обстоятельства случившегося. // Фото: freepik.com