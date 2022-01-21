Россиянам назвали идеальный напиток перед сном

Диетолог Ирина Рыль назвала иван-чай идеальным напитком для употребления перед сном. Слова специалиста приводит РИА Новости.

«Иван-чай - кладезь полезных веществ. Витамина С в нем в 5-6 раз больше, чем в цитрусовых. Витамины группы В, железо, медь, фосфор, калий, кальций - неполный перечень полезных веществ, содержащихся в иван-чае. Еще один большой плюс этого растения - в нем не содержится кофеин, который есть в обычном чае, а следовательно, его можно пить в любых количествах, в том числе и на ночь, не переживая за свой сон. Он успокаивает и имеет легкий снотворный эффект»,

- заявила эксперт.

Рыль добавила, что бета-ситостерин в иван-чае нормализует уровень холестерина и благотворно влияет на обмен липидов и гормональную систему. «Это растение некоторые называют "мужской травой", оно благоприятно влияет на работу предстательной железы. Содержащийся в корнях ханерол противостоит развитию новообразований в мужских органах. Средствами на иван-чае лечат аденому, простатит. Иван-чай способствует усвоению железа и содержит его в своем составе. А значит, он полезен людям с анемией. Прекрасно помогает при ПМС (нормализует баланс эстрогенов)»,

- отметила врач.

Помимо прочего, иван-чай хорошо помогает беременным при токсикозе за счет богатства микроэлементов. «С помощью иван-чая можно справиться с дисбактериозом и избавиться от неприятных ощущений в животе. Иван-чай разрешен не только беременным, но и детям. Как любую лечебную траву, его нельзя принимать более 4 недель. Если вы ежедневно пьете этот чай, следует делать 3-4-недельные перерывы. Иван-чай обладает выраженным желчегонным эффектом. Стоит ограничить его употребление людям с нарушением свертываемости крови, варикозной болезнью, тромбофлебитом», - заявила доктор. Фото pixabay.com/Viki_B