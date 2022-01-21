Врач рассказал, кому нужна срочная госпитализация при омикроне

Заразившимся омикрон-штаммом коронавируса маленьким детям необходима срочная госпитализация. Об этом рассказал иммунолог Владимир Болибок, его слова приводит РИА Новости со ссылкой на Ura.ru.

Врач объяснил, что у детей болезнь протекает в форме кишечной инфекции с кожной сыпью, но в более сильной форме. Заболевание вызывает серьезное поражение слизистой от полости рта до толстого кишечника, при котором также могут возникать боли в горле. В таких условиях дети могут отказываться от еды и питья, у них появляются рвота, понос и повышенная температура.

«Если ребенок маленький, то обезвоживание наступает очень быстро, идет потеря сил, возникает слабость и в таком состоянии он может погибнуть, поэтому таким пациентам необходима срочная госпитализация»,

- отметил специалист.

Напомним, накануе стало известно о том, что в Карелии выявлены 34 случая заражения омикрон-штаммом. Фото pixabay.com/Alexandra_Koch