Роспотребнадзор: 34 случая омикрона выявлено в Карелии

В четверг в Роспотребнадзоре раскрыли данные о случаях омикрона в Карелии. Если накануне, 19 января, в управлении сообщали, что по данным на 17 января в республике еще не было случаев заражения этой мутацией коронавируса, то 20 января, в ведомстве рассказали о нескольких десятках заболевших.

При проведении молекулярно-генетического мониторинга по состоянию на 20 января из 144 обследованных граждан, было выявлено 34 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, вызванной штаммом «омикрон», заявили в Роспотребнадзоре.

В числе зараженных – восемь детей и 26 взрослых, в том числе два человека прибыли из Финляндии, четыре человека обследованы по контакту. Заболевших изолировали. Специалисты сообщили, что заболевшие чувствуют себя хорошо, заболевание протекает в легкой форме. (фото pixabay.com, fernandozhiminaicela)