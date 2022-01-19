Роспотребнадзор не обнаружил случаев заражения омикроном в Карелии

В Карелии по данным на 17 января не зафиксировано случаев заболевания штаммом омикрон. Об этом сегодня сообщили в Роспотребнадзоре.

На самоизоляции находятся 18 человек. Из них двое вернулись из стран с неблагополучной эпидситуацией по омикрону, а 16 человек находились в самолете в контакте с больным штаммом омикрон.

«Всего с начала 2022 года контактных лиц с больным CОVID-19, вызванном штаммом «Омикрон» 21, из них один несовершеннолетний», - прокомментировали в управлении.

В отношении всех контактных организованы противоэпидемические мероприятия, в том числе лабораторные обследования. (фото pixabay.com, visuals3Dde)