Эксперт объяснил, почему смартфон может начать «зависать»

Эксперт назвал причины постоянного зависания смартфона. По мнению редактора направления «Гаджеты» «Ситилинк журнала» Павла Сумцова, замедление работы устройства может быть вызвано сбоями в работе операционной системы. Если устройство сильно «тормозит» или камера показывает черный экран, то пользователю советуют перезагрузить его, пишет «Газета.ру».

Если же это не поможет, то остается сбросить настройки. Специалист советует сделать резервную копию, сбросить смартфон до заводских настроек и обновить версию операционной системы.

На работу устройства могут влиять и внешние факторы. Если гаджет «замерзнет», дисплей начнет плохо реагировать на прикосновение, из-за холода устройство может начать подвисать или выключаться. Чтобы этого не допустить, Сумцов рекомендует держать смартфон в теплом кармане, а на морозе доставать на небольшое время. Также смартфон может перегреваться и понижать производительность в жару или во время зарядки.

Замедление работы также может быть связано с естественным износом компонентов смартфона. Со временем батарея теряет в емкости и начинает отдавать меньше питания. Это может быть одной из причин, по которым смартфон хуже держит заряд и понижает производительность. (фото pixabay.com, Pexels)