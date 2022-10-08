Россиянам напомнили о необходимости заплатить налоги до 1 декабря

До 1 декабря россияне должны заплатить имущественные налоги за 2021 год, напомнил в беседе с «Прайм» управляющий партнер юридического бюро А+ Василий Мельник.

До этой даты россияне должны заплатить налог на землю, имущество и транспортные средства. Соответствующий расчет делает ИФНС, граждане получают уведомления, расчет и квитанцию к уплате.

Узнать о том, какие налоги необходимо оплатить, можно в личном кабинете налогоплательщика. Если в составе имущества допущены какие-то ошибки, присутствует объект, который человеку давно не принадлежит, то следует подать заявление об исключении объекта из расчета налога. До уплаты налога следует заявить о льготах или налоговых вычетах, это поможет снизить сумму к уплате. Перечень и основания льгот или вычетов приведен в налоговом законодательстве.

Гражданам, которые не заплатят вовремя, начислят пени. Пеня рассчитывается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ. (фото unsplash.com, Brett Jordan)