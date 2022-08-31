Россиянам могут списать долги по коммуналке

Минстрой предложит списывать долги за коммуналку у нуждающихся россиян. Соответствующее письмо будет направлено в правительство, пишут «Известия».

Отмечается, что в ведомстве предложили списывать задолженность и предоставлять льготы гражданам при наличии уважительных причин для неплатежей: стационарное лечение, смерть близких родственников, невыплата зарплаты и других.

Также предполагается, что россиян не будут лишать субсидий за несвоевременную оплату ЖКУ, если это произошло по уважительной причине. Фото: unsplash.com