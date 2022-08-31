31 августа 2022, 08:40
Россиянам могут списать долги по коммуналке
Минстрой предложит правительству списывать долги по ЖКУ у нуждающихся россиян
Минстрой предложит списывать долги за коммуналку у нуждающихся россиян. Соответствующее письмо будет направлено в правительство, пишут «Известия».
Отмечается, что в ведомстве предложили списывать задолженность и предоставлять льготы гражданам при наличии уважительных причин для неплатежей: стационарное лечение, смерть близких родственников, невыплата зарплаты и других.
Также предполагается, что россиян не будут лишать субсидий за несвоевременную оплату ЖКУ, если это произошло по уважительной причине. Фото: unsplash.com