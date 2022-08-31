Умер Михаил Горбачев

Экс-президент СССР скончался 30 августа, сообщили в ЦКБ. Михаилу Горбачеву был 91 год, напоминает ТАСС.

- Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев,

- сказано в сообщении Центральной клинической больницы.

По данным Telegram-канала Mash, накануне Горбачев приехал на гемодиализ в эту больницу. О проблемах с почками у политика СМИ писали в июне этого года. Источники рассказывали, что его непрерывно наблюдали медики.

Михаил Горбачев был первым единственным президентом СССР с 15 марта 1990 года до 25 декабря 1991 года. Он также был последним генеральным секретарем ЦК КПСС и председателем президиума Верховного Совета СССР. // Фото: «Горбачев-фонд»/ВКонтакте