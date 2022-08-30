Назван самый модный цвет волос на осень 2022 года

Названы самые модные цвета волос на осень 2022 года. Соответствующую подборку сделали редакторы журнала The Voice.

Так, актуальными станут окрашивания «жареный каштан», «теплая корица» и «уютный блонд». По словам специалистов, данные оттенки смотрятся на прядях благородно и придают им глубину. В список также попали классическая платина и золотистый блонд, персиковые и клубничные переливы которого удачно дополняют летний загар.

Кроме того, модными в грядущем сезоне окажутся «медный сердолик», «французская брюнетка» и «драматичный брюнет». На последний авторы материала обратили особое внимание и отметили, что для поддержания блеска данный цвет требует особого ухода. Фото: unsplash.com