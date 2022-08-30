Вирусолог призвал вернуть удаленку в России

Вирусолог Александр Бутенко призвал вернуть для россиян возможность работать удаленно. Это способствовало бы снижению заболеваемости Covid-19, считает эксперт, его слова приводит издание «Говорит Москва».

«Такой способ дистанционной работы, наряду с другими методами, которые применялись для снижения заболеваемости, оказался полезным. Потому что это нарушает определенную степень контактов между людьми, делает их более редкими. И, соответственно, снижается риск заражения людей, которые контактируют на работе, в офисах, в учебных учреждениях. Однозначно можно сказать, что это целесообразно», - объяснил специалист.

По словам Бутенко, может идти речь и о введении других ограничительных мер, которые могли бы остановить рост числа случаев заражения коронавирусом. Одной из них может быть возвращение масочного режима. Фото: unsplash.com